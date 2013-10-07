版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 09:58 BJT

《汇市简讯》美元/日圆随日股走弱，97.00下方有日本买单

0152GMT

* 美元/日圆随日股走弱，日经指数目前跌幅接近1%

* 避险气氛仍然明显，观望美国政府关门和债务上限进展

* 97.00下方有日本投资者买单--半政府机构，还有进口商买单

* 美元/日圆盘中低点在97.00/05，稍早高点在97.45(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐