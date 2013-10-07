中国金属：中国明年金属需求料上升，受经济形势改善和建筑项目推动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**铝消费量料增逾10%**
两位铝冶炼厂消息人士称，中国2014年铝消费量料较估算中今年可达到的2,400万吨增长逾10%。
他们表示，该行业应会受益于建筑活动升温以及中国政府试图促进需求以消化行业过剩产能的努力。中国炼铝行业的产能今年增长接近10%。
消息人士称，运输设备生产商的需求也将增长，此前政府在今年批准多个铁路项目。
他们说，中国国家物资储备局继今年购买30万吨之后，明年预计不会收储铝，因为担心国内铝价上涨，也为了抑制新的炼铝产能。
不过，铝消费量上升可能跟不上产能增长速度，2014年炼铝产能料将增长约500万吨。
两位铅冶炼厂的消息人士说，中国的汽车和电动自行车保有量较高，将促进对替换用铅酸电池的需求，从而使得2014年精炼铅消费量超过2013年预估中的460万吨。
消息人士表示，锌的需求增长前景则没有那么亮丽，因为中国政府继续采取调控措施，为私人房地产行业降温；不过铁路项目增加应会帮助2014年的锌需求量攀升，而今年的需求量估计在550万吨左右。
消息人士还说，随着国内经济活动升温，2014年镍和锡的需求量预计将分别高于今年的约78万吨和15.1-15.3万吨。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。