中国金属：中国明年金属需求料上升，受经济形势改善和建筑项目推动

**铝消费量料增逾10%**

两位铝冶炼厂消息人士称，中国2014年铝消费量料较估算中今年可达到的2,400万吨增长逾10%。

他们表示，该行业应会受益于建筑活动升温以及中国政府试图促进需求以消化行业过剩产能的努力。中国炼铝行业的产能今年增长接近10%。

消息人士称，运输设备生产商的需求也将增长，此前政府在今年批准多个铁路项目。

他们说，中国国家物资储备局继今年购买30万吨之后，明年预计不会收储铝，因为担心国内铝价上涨，也为了抑制新的炼铝产能。

不过，铝消费量上升可能跟不上产能增长速度，2014年炼铝产能料将增长约500万吨。

两位铅冶炼厂的消息人士说，中国的汽车和电动自行车保有量较高，将促进对替换用铅酸电池的需求，从而使得2014年精炼铅消费量超过2013年预估中的460万吨。

消息人士表示，锌的需求增长前景则没有那么亮丽，因为中国政府继续采取调控措施，为私人房地产行业降温；不过铁路项目增加应会帮助2014年的锌需求量攀升，而今年的需求量估计在550万吨左右。