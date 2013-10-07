香港房地产：新地削价售九龙站豪宅“天玺”余货，折扣最多达三成--报载

路透香港10月7日 - 香港多份报章周一报导，本地主要地产商--新鸿基地产 推出九龙站豪宅“天玺”部份剩余单位发售，为买家提供多项付款折扣优惠，以及回赠部份从价印花税和买家印花税，变相将楼价减价幅度达30%。

其中香港经济日报报导称，新地这次重推“天玺”181个单位，实用面积平均每平方尺为2.9万港元，较二手楼价低逾一成。新地副董事总经理雷霆表示，天玺过去三年的一手成交，实用尺价介乎2.5万至4.2万港元，是次定价合理且具吸引力。

据报导，新地为该项目提供多款优惠，“新地会”买家可先按定价减3%，如不选用二按，则再减2%；另灵活付款计划，成交期达780天，如提早成交可获现金回赠，150天成交最高回赠9%，即使选用630日成交期，也可获最低的回赠金额3%。单计上述优惠，定价折扣已达14%。

此外，新地又推出高额印花税补贴，买家购入时应付的从价印花税（包括双倍印花税及买家印花税在内），在完成交易后均可获回赠税额的七成。假设买家须付上述两种税项，再加上之前的折扣优惠，发展商减幅等于楼价三成之多。

瑞银指出，新地提供大幅折扣出售“天玺”货尾单位，或将影响新世界发展 和会德丰 稍后在同区开售的物业“The Austin”的销售计划。

目前，已拥有一套或以上物业的买家须支付双倍的从价印花税，而非本地居民或以公司名义购入物业的买家，更须额外付15%的买家印花税。政府推出此等辣招冀用重税压抑需求，从而稳定楼市。但这亦令令楼市成交大减，特别是以投资者为主导的豪宅项目。