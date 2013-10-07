香港房地产：新地削价售九龙站豪宅“天玺”余货，折扣最多达三成--报载

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港10月7日 - 香港多份报章周一报导，本地主要地产商--新鸿基地产 推出九龙站豪宅“天玺”部份剩余单位发售，为买家提供多项付款折扣优惠，以及回赠部份从价印花税和买家印花税，变相将楼价减价幅度达30%。
其中香港经济日报报导称，新地这次重推“天玺”181个单位，实用面积平均每平方尺为2.9万港元，较二手楼价低逾一成。新地副董事总经理雷霆表示，天玺过去三年的一手成交，实用尺价介乎2.5万至4.2万港元，是次定价合理且具吸引力。
据报导，新地为该项目提供多款优惠，“新地会”买家可先按定价减3%，如不选用二按，则再减2%；另灵活付款计划，成交期达780天，如提早成交可获现金回赠，150天成交最高回赠9%，即使选用630日成交期，也可获最低的回赠金额3%。单计上述优惠，定价折扣已达14%。
此外，新地又推出高额印花税补贴，买家购入时应付的从价印花税（包括双倍印花税及买家印花税在内），在完成交易后均可获回赠税额的七成。假设买家须付上述两种税项，再加上之前的折扣优惠，发展商减幅等于楼价三成之多。
瑞银指出，新地提供大幅折扣出售“天玺”货尾单位，或将影响新世界发展 和会德丰 稍后在同区开售的物业“The Austin”的销售计划。
目前，已拥有一套或以上物业的买家须支付双倍的从价印花税，而非本地居民或以公司名义购入物业的买家，更须额外付15%的买家印花税。政府推出此等辣招冀用重税压抑需求，从而稳定楼市。但这亦令令楼市成交大减，特别是以投资者为主导的豪宅项目。
过去以豪宅为主导的新地业绩也大受影响，其截至6月底止的年度的基础溢利录得自有纪录以来首度倒退，而公司设订2013/14年度中港两地的合同销售目标为280亿港元，比上年度完成的低15%。新地主席郭炳江上月中在业绩发布会表示，公司会跟着市道灵活变化，未来推出的楼盘亦会集中提供中小型住宅。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。