澳新汇市：澳元和新西兰元展开盘整，受美国预算僵局和澳洲利率前景影响

投资者推迟澳元放宽政策的预期，澳元空头仓位大幅下降提振澳元。

商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，9月24日止当周，澳元净空头部位从一周前的逾60,000口减少差不多一半至34,819口。

金融市场<0#YIB:>走势表明，澳洲央行到12月降息至纪录低点2.25%的几率为四分之一，到明年4月降息的几率升至三分之二。

市场愈发担心美国可能无法在10月17日之前就提高举债上限达成协议。苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs表示，随着这一期限临近，市场避险情绪可能愈发浓厚。

澳元支撑位在0.9420，0.9460附近的三重顶为强劲阻力位。

新西兰元 今日比较走势比较平静，报0.8315美元，之前上从周晚些时候触及的0.8352回落。

市场人士称，新西兰元无法守住0.8350附近区域，促使一些投资人卖出，不过在0.8300附近料存在支撑。(完)

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