澳新汇市：澳元和新西兰元展开盘整，受美国预算僵局和澳洲利率前景影响

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
投资者推迟澳元放宽政策的预期，澳元空头仓位大幅下降提振澳元。
商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，9月24日止当周，澳元净空头部位从一周前的逾60,000口减少差不多一半至34,819口。
金融市场<0#YIB:>走势表明，澳洲央行到12月降息至纪录低点2.25%的几率为四分之一，到明年4月降息的几率升至三分之二。
市场愈发担心美国可能无法在10月17日之前就提高举债上限达成协议。苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs表示，随着这一期限临近，市场避险情绪可能愈发浓厚。
澳元支撑位在0.9420，0.9460附近的三重顶为强劲阻力位。
新西兰元 今日比较走势比较平静，报0.8315美元，之前上从周晚些时候触及的0.8352回落。
市场人士称，新西兰元无法守住0.8350附近区域，促使一些投资人卖出，不过在0.8300附近料存在支撑。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。