台湾债市：保守观望心态让成交降至谷底，等待周三标债结果

路透台北10月7日 - 台湾公债次级市场周一早盘成交稀落，主流五年券发行前交易殖利率在平盘附近整理。交易员表示，国际债市处于区间整理，各方又观望周三的五年期公债标售，保守心态让早盘成交量降至谷底。

〞今天比上周还冷一点，大家在等标债结果，〞一位证券商交易员表示。

周三央行将代财政部标售五年期公债102/11期，金额预定300亿台币。

另一位券商交易员也说，即便近期的公司债标售结果并不差，不过大家仍然对周三102/11期的标售结果不具太大信心，因而此刻倾向降低交易部位。

〞目前看来债市变盘的机会不是太高，但是流动性风险增加。〞交易员说。

美国超短期国库券收益率周五徘徊在近10个月高位，因周末前投资人愈发担心美国政府可能出现违约。17年来美国政府首次部分关门进入第四天，交易商继续等待白宫和国会可能达成协议，在10月17日最后期限前上调举债上限的迹象。指标10年期公债 收益率报2.650%，较周四尾盘升4个基点。

交易员观察市场最新动态：

* 美国政府持续关门，观望后续发展

* 成交量骤降，交易商谨慎提防流动性风险

* 外资汇入，短券市场见接手买盘

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*102/10：1.6-1.7%

*102/11：1.1-1.2%

本地时间10:11时最新报价：

*102/11期公债发行前交易殖利率扬升0.1基点报1.1750%。

以下为最新相关报导链接：

*《综述》众议长贝纳警告美国将走向违约，施压奥巴马展开协商

*《综述》FED官员柯薛拉柯塔称，新任主席主要挑战将是维持政策宽松

*《综述》美国政府停摆僵局延烧，共和党悍然坚持立场

* 美欧贸易：因政府停摆，美国推迟与欧盟自由贸易协定谈判