台湾债市：保守观望心态让成交降至谷底，等待周三标债结果

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北10月7日 - 台湾公债次级市场周一早盘成交稀落，主流五年券发行前交易殖利率在平盘附近整理。交易员表示，国际债市处于区间整理，各方又观望周三的五年期公债标售，保守心态让早盘成交量降至谷底。
〞今天比上周还冷一点，大家在等标债结果，〞一位证券商交易员表示。
周三央行将代财政部标售五年期公债102/11期，金额预定300亿台币。
另一位券商交易员也说，即便近期的公司债标售结果并不差，不过大家仍然对周三102/11期的标售结果不具太大信心，因而此刻倾向降低交易部位。
〞目前看来债市变盘的机会不是太高，但是流动性风险增加。〞交易员说。
美国超短期国库券收益率周五徘徊在近10个月高位，因周末前投资人愈发担心美国政府可能出现违约。17年来美国政府首次部分关门进入第四天，交易商继续等待白宫和国会可能达成协议，在10月17日最后期限前上调举债上限的迹象。指标10年期公债 收益率报2.650%，较周四尾盘升4个基点。
交易员观察市场最新动态：
* 美国政府持续关门，观望后续发展
* 成交量骤降，交易商谨慎提防流动性风险
* 外资汇入，短券市场见接手买盘
交易员预估指标公债今日主要交投区间：
*102/10：1.6-1.7%
*102/11：1.1-1.2%
本地时间10:11时最新报价：
*102/11期公债发行前交易殖利率扬升0.1基点报1.1750%。
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*《一周经济焦点》美国政府关门的代价正在加码 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。