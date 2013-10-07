版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 10:19 BJT

日本股市：日经指数连跌第四日，依赖美国市场的出口类股承压

路透东京10月7日 - 日本股市日经指数周一连续第四日下跌，周末美国预算僵局没有进展，投资者深感沮丧，丰田汽车等依赖美国市场的出口商股价承压。

日经指数 早盘跌0.5%，报13,951.84点，上周五收低0.9%，创一个月收盘低位。

高度依赖美国市场的出口商中，丰田汽车 跌0.3%，索尼 跌0.5%，富士重工 挫跌1.6%。

但日本航空 劲扬3%，日航上周五请求日本政府修改将羽田机场的大部分新国际航班时刻分配给竞争对手全日本空输 的决定。

市场观察人士称，日股暂时将可能保持迟滞走势，日经指数在14,000点关口附近盘旋。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐