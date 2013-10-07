日本股市：日经指数连跌第四日，依赖美国市场的出口类股承压

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京10月7日 - 日本股市日经指数周一连续第四日下跌，周末美国预算僵局没有进展，投资者深感沮丧，丰田汽车等依赖美国市场的出口商股价承压。
日经指数 早盘跌0.5%，报13,951.84点，上周五收低0.9%，创一个月收盘低位。
高度依赖美国市场的出口商中，丰田汽车 跌0.3%，索尼 跌0.5%，富士重工 挫跌1.6%。
但日本航空 劲扬3%，日航上周五请求日本政府修改将羽田机场的大部分新国际航班时刻分配给竞争对手全日本空输 的决定。
市场观察人士称，日股暂时将可能保持迟滞走势，日经指数在14,000点关口附近盘旋。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。