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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 10:18 BJT

****《港报快速浏览》--10月7日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：开门迎客岂能轻言关门，民生必需品应港人优先--明报                  
 港报社评：对幼园排队潮万勿掉以轻心--星岛日报                                
 港报社评：“萧习会”突破窠臼，两岸互动增添弹性--信报                        
 港报社评：虽获中央背书，民生要有实绩--经济日报                              
 港报社评：习近平释放启动两岸政治谈判讯号--文汇报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：港股投机四个现象--信报10月7日                                 
 港报财经评论：老牌蓝筹拆售释放价值--经济日报10月5日                         
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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