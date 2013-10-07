英国金融：伦敦证交所初级市场第三季自2007年来首次增长

路透伦敦10月7日 - 根据周一公布的一项研究，伦敦的初级股票市场第三季为六年来首次实现增长，上市公司数量超过退市数量。

英国UHY Hacker Young会计师事务所表示，截至9月30日的三个月，有20家公司在伦敦证交所 的替代投资市场(AIM)上市，同期16家公司被摘牌。

这是2007年第三季以来上市公司家数首次超过退市数量。

“更多公司再次考虑在AIM进行首次公开发行(IPO)，将此作为成长的机会，”UHY合伙人Laurence Sacker表示。

英国政府今年稍早首次准许AIM股票可以纳入个人储蓄账户(ISAs)，这一决定提升了AIM对散户投资者的吸引力。

研究显示，截至9月末的12个月，56家公司在AIM市场上市，共筹资8.81亿英镑(14.2亿美元)，较此前12个月增长70%。

另据安永周末公布的数据，包括伦敦证交所主板市场在内，今年至今伦敦IPO的总规模超过30亿英镑，比2012年全年高出一倍。(完)