英国金融：伦敦证交所初级市场第三季自2007年来首次增长

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透伦敦10月7日 - 根据周一公布的一项研究，伦敦的初级股票市场第三季为六年来首次实现增长，上市公司数量超过退市数量。
英国UHY Hacker Young会计师事务所表示，截至9月30日的三个月，有20家公司在伦敦证交所 的替代投资市场(AIM)上市，同期16家公司被摘牌。
这是2007年第三季以来上市公司家数首次超过退市数量。
“更多公司再次考虑在AIM进行首次公开发行(IPO)，将此作为成长的机会，”UHY合伙人Laurence Sacker表示。
英国政府今年稍早首次准许AIM股票可以纳入个人储蓄账户(ISAs)，这一决定提升了AIM对散户投资者的吸引力。
研究显示，截至9月末的12个月，56家公司在AIM市场上市，共筹资8.81亿英镑(14.2亿美元)，较此前12个月增长70%。
另据安永周末公布的数据，包括伦敦证交所主板市场在内，今年至今伦敦IPO的总规模超过30亿英镑，比2012年全年高出一倍。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。