台湾汇市：台币/美元早盘实质汇率持稳，央行金检料令台币区间盘整

路透台北10月7日 - 台币兑美元 周一盘初实质汇率持平盘整。交易员表示，在传出央行金检银行后，台币由实质交投主导，早盘部分外资仍有汇入，加上进口商美元买盘也不弱，台币盘初交投持稳，料今日实质汇价在29.300-29.400区间稍做盘整。

汇银人士指出，美国政府持续停摆，而美国举债金额将于10月17日濒临上限，令国际美元依旧偏弱整理，市场静待美国举债上限的进一步消息引领，目前台湾央行已透过金检银行阻升台币，台币盘初实质汇价已回到29.300-29.400附近整理，这波台币升值系由外资汇入带动，若外资停止汇入，台币可能回贬至29.400上方。

“ 台币再升的空间有限，再来就随台股及韩元上下波动。”一当地银行交易员说。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日微幅缩小，当地时间10:17，美元/台币指标一个月期 报价约在29.319/342间，上日收在29.300。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.310-29.379，上日在29.290-29.370。

本地时间10:22时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.28角报29.374。

交易员观察市场最新动态：

* 国际美元仍疲软，韩元早盘持稳在1070附近

* 盘面主要由实质交投带动，盘初仍有部分外资汇入、进口商美元买盘不弱

* 当地时间9:50，台北外汇成交量1.17亿美元，交投仍算持稳，上日同时段约1.65亿美元

* 台股 盘初小跌0.25%，外资已连三买超台股达227.16亿台币

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.300-29.400

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