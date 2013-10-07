《美国金融分析》政治僵局或打乱重要的货币市场

**美联储意外成为后盾**

如果白宫和国会无法就举债上限达成一致，那么这场僵局可能会导致政府停止发债，货币市场共同基金以及其他现金管理者将被迫争夺资金停泊的替代选项。

分析师说，万一财政部无法出售更多公债，美联储也许恰巧成为后盾。

上周，美联储开始试行一项逆回购协议计划。在该协议下美联储向银行、货币基金和抵押机构出售公债，隔夜根据逆回购协议买回这些公债并支付利息。

该计划的用意是在当美联储决定结束其近零利率政策时，帮助美联储实现利率目标。

这项计划或可发挥更大作用。因为交易商在与其他投资公司进行交易时，需要每日以公债作为抵押。如果公债供应因政府无法出售债券而受限(尽管是暂时性的)，那么美联储现有的债券储备将派上用场。

“一旦真的发生，也许这真能在实际上缓解供应面的紧缩，”Capital Advisors的Pan指出。

美联储逆回购试行计划所涵盖的每日规模大致上仍属温和。周四该规模仅为23亿美元，周一总计为582亿美元，分析师将其归因于季度末短期融资需求。

这项逆回购试行计划利率为0.01%，美联储表示计划将继续进行至1月末。

延长测试时间可能对市场有好处，因政府何时将达成举债上限共识仍不得而知，而且如果美国违约，那么货币市场将进入未知领域。

Pan说，“我们从来没经历过，真的不能预知什么。”(完) (编译 戴素萍/李爽/石冠兰 审校 李婷仪)