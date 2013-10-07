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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 10:51 BJT

台湾股市：盘中下滑，LCD面板股下跌

路透台北10月7日 - 台湾股市周一下滑，受到光电类股 下跌2.1%的拖累，此前显示器研究机构Witsview称10月迄今电视面板价格持续下跌，并预计价格下行趋势料将持续到年底。

0218GMT，台股加权股价指数 下跌0.3%，或21.71点至8,342.84点，今日开盘下跌0.1%。

液晶显示器(LCD)制造商群创 、友达 股价分别下跌5.7%和2.8%。

触控面板制造商宸鸿 也下跌3.4%，此前该公司公布9月营收为低于预期的106亿台币，较上年同期减少22.2%。

电子类指数 下跌0.7%，金融保险类指数 攀升0.4%。(完)
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