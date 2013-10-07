《外汇专栏》欧元强势令欧元区出口商面临两难抉择

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 王冠中

路透伦敦10月4日 - 在欧洲央行总裁德拉吉本周拒绝提出任何实质评论来抑制欧元 涨势后，欧元区出口商面临困难的抉择。

通常会买欧元转换海外获利的欧元区出口商，显然会偏好尽可能以较低的汇价买进欧元。德拉吉对欧元近期涨势无动于衷，让出口商更难达成以低价买汇。

这也让出口商面临潜在的两难问题：要在目前偏高的水准买欧元，或者冒着欧元进一步走升的风险等待汇率回落。

德拉吉有机会透过喊话压低欧元，但他刻意选择不这么做。

“汇率不是欧洲央行的政策目标，”德拉吉周三被问及欧元时称。

这和德拉吉在2月6日欧洲央行会议后的谈话形成鲜明对比，当时欧元兑美元处于和目前类似的水准，而德拉吉在谈话中提及了欧元，协助带动欧元逆转涨势。

市场可以去思忖德拉吉选择不谈论欧元涨势的动机，但这至少在短期内不会是欧元区对冲人士的担忧所在，因为德拉吉的评论已经抑制了欧元空头。

由于许多欧元区出口商的预算规划须以1.3200美元或以下的汇率买进欧元，因此当欧元来到接近1.3600美元水准，显然让人很不安。

或许德拉吉认为推低欧元没有太大的意义，因为至少欧元强势有部分是反映了投资人对于美国政府关门的不安，因而带动了对于欧元的避险需求。

由于英镑 和瑞郎 也同步走升，德拉吉可能因此认为欧元上涨并非欧元强势，而是因为美元疲弱。

或许是如此，或许也不是。

不论如何，欧元区出口商都不会因此得到慰藉。他们可以合理的推断，当前他们无法期望德拉吉伸出援手，得自行寻求掌控外汇曝险。

欧元升至1.3600美元上方，显示外汇市场可能认为德拉吉不担心欧元涨势，给交易商开启了一条路，得以将欧元推至测试2月1日高点1.3710美元。

交易商可能会希望观察，若欧元开始创下年内新高，德拉吉是不是还会这么淡定。

此外，欧元区出口商面临的难题：是否要冒险期待欧元下跌，或是要咬紧牙在目前已经不利但后市可能更糟的水准买进欧元。

企业财务官要向股东解释何以在1.3600美元买欧元，可能要比解释为何在1.3710美元上方买欧元要简单的多。后者总难免受到喜欢放马后炮的管理层数落。

第一刀总是最便宜的，这是外汇交易商之间一句古老的格言。在当前的状况下，意味着，如果现在不买欧元，之后可能要买更贵的欧元。

这句话是从一首老歌歌词改写的，这首歌曾由洛·史都华(Rod Stewart)唱过。而在迟疑是否要在当前水准买欧元的欧元区出口商，应当在想想洛·史都华写过的另一段词。