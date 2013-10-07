全球金融：LME将提高公开报告的透明度--FT

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡10月7日 - 英国金融时报(FT)报导，伦敦金属交易所(LME)计划公布有关对冲基金和其他交易商所持期货仓位的新信息，回应要求它提高透明度的呼声。
FT周日版援引知情人士报导，LME已不再排拒公布对冲基金、商业用户和其他市场参与者所持的商品合约数量的详细报告。
港交所 的一位官员拒绝立即对此置评。去年底港交所以22亿美元收购了LME。
目前，LME提供未平仓合约数据和显示大型仓位状况的部分多空仓数据，但这些信息不显示仓位是由投机客还是工业用户持有。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。