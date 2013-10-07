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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 11:05 BJT

全球金融：LME将提高公开报告的透明度--FT

路透新加坡10月7日 - 英国金融时报(FT)报导，伦敦金属交易所(LME)计划公布有关对冲基金和其他交易商所持期货仓位的新信息，回应要求它提高透明度的呼声。

FT周日版援引知情人士报导，LME已不再排拒公布对冲基金、商业用户和其他市场参与者所持的商品合约数量的详细报告。

港交所 的一位官员拒绝立即对此置评。去年底港交所以22亿美元收购了LME。

目前，LME提供未平仓合约数据和显示大型仓位状况的部分多空仓数据，但这些信息不显示仓位是由投机客还是工业用户持有。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)
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