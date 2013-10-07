台湾债市：RP利率仍稳于低位，外资汇入令货市资金满水位

路透台北10月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一仍稳于低位。时序逐渐步入月中，市场资金回复宽松，尤其近日外资持续汇入，短期尚无回头的迹象，市场资金更形宽裕。

一公股银行业交易员表示，公债市场的长券利率虽然走高，但央行仍维持货币市场资金充裕，目前市场对短率并未有走升的预期。

〞RP的天期很短，10天、20天的，还是要看到央行要升息(利率)才会向上。

继台币兑美元 连收涨四日，并创近五个月高位后，本地时间11:00，台币兑美元升1.36角报29.366。

另一家证券商交易员则表示，虽然今日有1,000亿台币的364天期存单交割，不过它是每月固定续发。本周五要标售两年期存单，下周交割。不过在目前宽裕的情况下，资金仍处于满水位，不排除客户稍稍退守RP利率，RP利率仍有机会向低位探底。

今日有紧缩因素有1,000亿台币的央行存单交割；下周二有远传 50亿台币、亚昕5亿台币公司债交割。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.60%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，区间低位成交较多。