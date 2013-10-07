台湾债市：RP利率仍稳于低位，外资汇入令货市资金满水位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北10月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一仍稳于低位。时序逐渐步入月中，市场资金回复宽松，尤其近日外资持续汇入，短期尚无回头的迹象，市场资金更形宽裕。
一公股银行业交易员表示，公债市场的长券利率虽然走高，但央行仍维持货币市场资金充裕，目前市场对短率并未有走升的预期。
〞RP的天期很短，10天、20天的，还是要看到央行要升息(利率)才会向上。
继台币兑美元 连收涨四日，并创近五个月高位后，本地时间11:00，台币兑美元升1.36角报29.366。
另一家证券商交易员则表示，虽然今日有1,000亿台币的364天期存单交割，不过它是每月固定续发。本周五要标售两年期存单，下周交割。不过在目前宽裕的情况下，资金仍处于满水位，不排除客户稍稍退守RP利率，RP利率仍有机会向低位探底。
今日有紧缩因素有1,000亿台币的央行存单交割；下周二有远传 50亿台币、亚昕5亿台币公司债交割。
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.60%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，区间低位成交较多。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.61%，大致与上日相似。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。