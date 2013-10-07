全球经济：世界银行调降今明两年中国和多数东亚发展中国家经济成长预估

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
就菲律宾而言，该国继第一季投资势头强劲后，第二季投资有所放缓。但海外务工菲律宾人的汇款提振了消费，为第二季经济增长做出四分之三的贡献。
世行预计，菲律宾今年经济将增长7.0%，远高于4月预估的6.2%。2014年菲律宾经济料增长6.7%，亦高于前次预估增幅6.4%。
世行表示，其最新的地区经济增长预估被下调的可能性大于上调，受美联储缩减购债的方式可能没那么有序，且华府财政僵局持续等潜在负面因素影响。
不过，世行东亚和太平洋首席经济学家Bert Hofman补充称，东亚发展中地区出现资本流出的影响，可能被安倍经济学的效果抵消。
他称，日本改善经济的努力可能促使银行贷款增加、导致投资组合再平衡、对外的外商直接投资增加，从而影响到亚洲发展中经济体。(完)
(编译/审校 石冠兰/李春喜/徐文焰/张若琪/白云/张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。