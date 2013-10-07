全球经济：世界银行调降今明两年中国和多数东亚发展中国家经济成长预估

就菲律宾而言，该国继第一季投资势头强劲后，第二季投资有所放缓。但海外务工菲律宾人的汇款提振了消费，为第二季经济增长做出四分之三的贡献。

世行预计，菲律宾今年经济将增长7.0%，远高于4月预估的6.2%。2014年菲律宾经济料增长6.7%，亦高于前次预估增幅6.4%。

世行表示，其最新的地区经济增长预估被下调的可能性大于上调，受美联储缩减购债的方式可能没那么有序，且华府财政僵局持续等潜在负面因素影响。

不过，世行东亚和太平洋首席经济学家Bert Hofman补充称，东亚发展中地区出现资本流出的影响，可能被安倍经济学的效果抵消。

他称，日本改善经济的努力可能促使银行贷款增加、导致投资组合再平衡、对外的外商直接投资增加，从而影响到亚洲发展中经济体。(完)