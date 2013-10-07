新西兰经济：赤字少于预估，料在未来两年恢复盈余--财长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
政府预计2014/15年度恢复到预算盈余7,500万新西兰元，当年净债务升至相当于GDP的28.7%。
英格利希说，今年年初因干旱经济成长缓慢，但现在全面展现强劲动能，预计今年最后两季经济增速均为1%。
不过英格利希认同国内外都存在风险因素。
“汇率仍然太高...阻碍出口行业，”他说。
他还表示，高房价也构成风险，因为这可能导致利率更快上涨，同时全球性风险因素还包括中国经济增长和欧元区财政状况。
新西兰6月政府净债务相当于GDP的26.3%，低于预期。政府的目标是到2020年使该比率降至20%。(完) (编译 李爽 审校 张涛/张荻)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。