新西兰经济：赤字少于预估，料在未来两年恢复盈余--财长

政府预计2014/15年度恢复到预算盈余7,500万新西兰元，当年净债务升至相当于GDP的28.7%。

英格利希说，今年年初因干旱经济成长缓慢，但现在全面展现强劲动能，预计今年最后两季经济增速均为1%。

不过英格利希认同国内外都存在风险因素。

“汇率仍然太高...阻碍出口行业，”他说。

他还表示，高房价也构成风险，因为这可能导致利率更快上涨，同时全球性风险因素还包括中国经济增长和欧元区财政状况。