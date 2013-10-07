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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 11:11 BJT

韩国股市：因美国预算僵局而小跌，但外资买盘支持科技股

路透首尔10月7日 - 韩国股市周一早盘小跌，未能获得上涨动能，因美国预算争论僵持不下，尽管外资再次净买入并协助三星电子等科技股逆势走扬。

0200GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.1%至1,994.78点。此前一度高见2,002.61点。

美国众议院共和党议员周五坚持立场，在美国政府停摆一事上，继续与总统奥巴马对立，他们抨击奥巴马不愿妥协，不在乎对美国民众造成的影响。共和党与民主党对于调高举债上限措施各不相让。这项措施必须在10月17日之前通过，以避免政府违约。

“美国政治僵局持续，外资选择性买进几档大型股”，像是科技股，Mirae Asset Securities分析师Chung Seung-jae表示。

“一旦僵局解决，外资料将更积极买进韩股，”他并称。他表示，韩股守在接近2,000点重要心理关卡的区间内，暗示投资者预期僵局可望在近期内解决。(完)
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