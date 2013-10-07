韩国股市：因美国预算僵局而小跌，但外资买盘支持科技股

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔10月7日 - 韩国股市周一早盘小跌，未能获得上涨动能，因美国预算争论僵持不下，尽管外资再次净买入并协助三星电子等科技股逆势走扬。
0200GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.1%至1,994.78点。此前一度高见2,002.61点。
美国众议院共和党议员周五坚持立场，在美国政府停摆一事上，继续与总统奥巴马对立，他们抨击奥巴马不愿妥协，不在乎对美国民众造成的影响。共和党与民主党对于调高举债上限措施各不相让。这项措施必须在10月17日之前通过，以避免政府违约。
“美国政治僵局持续，外资选择性买进几档大型股”，像是科技股，Mirae Asset Securities分析师Chung Seung-jae表示。
“一旦僵局解决，外资料将更积极买进韩股，”他并称。他表示，韩股守在接近2,000点重要心理关卡的区间内，暗示投资者预期僵局可望在近期内解决。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。