韩国股市：因美国预算僵局而小跌，但外资买盘支持科技股

美国众议院共和党议员周五坚持立场，在美国政府停摆一事上，继续与总统奥巴马对立，他们抨击奥巴马不愿妥协，不在乎对美国民众造成的影响。共和党与民主党对于调高举债上限措施各不相让。这项措施必须在10月17日之前通过，以避免政府违约。