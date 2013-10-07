《全球市场》亚股、美元及油价下跌，因美国预算僵局僵持不下

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**考验还在前头**
“美国主权债违约的风险上升将导致投资者转持流动资产，而且讽刺的是，美元也会走强，除了美元兑流动性或避险作用最好的货币之外，例如欧元、日圆、英镑和瑞郎，”巴克莱资本的分析师在报告中写道。
“这并不是说我们预期债务上限会被突破，我们依然认为，尽管国会议员奉行边缘政策，但仍能找到解决方案。”
美元/日圆 下滑0.4%至97.05日圆，回吐周五涨幅。上周五之前，美元/日圆已连跌五天。
美元/欧元 微跌0.1%报1.3572美元。美元指数 下滑0.1%，逼近上周触及的八个月低位。
布兰特原油期货 跌0.3%至每桶约109.10美元，上周上升0.8%结束连续三周跌势。
现货金 微升0.1%报每盎司1,311.7美元左右。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。