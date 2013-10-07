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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 11:33 BJT

《全球市场》亚股、美元及油价下跌，因美国预算僵局僵持不下

**考验还在前头**

“美国主权债违约的风险上升将导致投资者转持流动资产，而且讽刺的是，美元也会走强，除了美元兑流动性或避险作用最好的货币之外，例如欧元、日圆、英镑和瑞郎，”巴克莱资本的分析师在报告中写道。

“这并不是说我们预期债务上限会被突破，我们依然认为，尽管国会议员奉行边缘政策，但仍能找到解决方案。”

美元/日圆 下滑0.4%至97.05日圆，回吐周五涨幅。上周五之前，美元/日圆已连跌五天。

美元/欧元 微跌0.1%报1.3572美元。美元指数 下滑0.1%，逼近上周触及的八个月低位。

布兰特原油期货 跌0.3%至每桶约109.10美元，上周上升0.8%结束连续三周跌势。

现货金 微升0.1%报每盎司1,311.7美元左右。(完)
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