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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 11:52 BJT

《全球汇市》美元下跌，因美国预算僵局无进展

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3566    1.3557     +0.07     +2.82    1.3194
 美元/日圆                      97.09     97.46     -0.38    +11.93     86.74
 欧元/日圆                     131.69    132.13     -0.33    +15.05    114.46
 美元/瑞郎                     0.9043    0.9071     -0.31     -1.22    0.9155
 英镑/美元                     1.6034    1.6008     +0.16     -1.34    1.6251
 美元/加元                     1.0303    1.0294     +0.09     +3.85    0.9921
 澳元/美元                     0.9420    0.9431     -0.12     -9.36    1.0393
 新西兰元/美                   0.8289    0.8314     -0.30     +0.07    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     91.440    91.910     -0.51     +1.45    90.130
 新西兰元/日                   80.470    81.030     -0.69    -42.86   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     155.64    156.01     -0.24    +10.52    140.82
 澳元/新西兰                   1.1354    1.1337     +0.15     -9.46    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 侯向明； 审校 王兴亚)
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