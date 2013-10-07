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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 11:39 BJT

香港股市：早盘表现逊于周边市场，美国预算僵局抑制交投热情

路透香港10月7日 - 香港股市周一早盘下滑，表现不及周边股市，因美国预算僵局仍无打破迹象，促使投资者避开风险。

地产和金融类股在清淡交投中领跌。中资运动品牌和澳门博彩业者表现强劲。

0252GMT，恒生指数 下滑0.9%至22,936.9点，恒生国企指数 挫跌1.5%。两个指数均落后多数亚洲市场表现。

中国股市周二将恢复交易。中国9月货币供应量和新增信贷数据将于周二出炉。(完)
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