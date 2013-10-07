韩国汇市：韩元兑美元触及八个半月高位，因外资抛售美元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房

路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。