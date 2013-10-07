韩国汇市：韩元兑美元触及八个半月高位，因外资抛售美元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
交易员揣测当局周五可能买进5-10亿美元，以抑制韩元升势。一些交易员怀疑当局周一再次出手，但规模不大，这使得韩元小升。
“我认为当局可能退场观望，海外投资者在抛售美元，”一当地银行交易员表示。
韩国决策人士仍担心韩元升势，韩元9月升幅为近两年来最大。
尽管交易员表示，韩国经济基本面强劲仍将有利韩元，但他们预期韩国当局将会试着阻升韩元。
三年期公债12月期货 小跌0.05点至105.85，尾随美债的疲势。
0247GMT 上日收市价
---------------------------------------------------------
韩元/美元 1,069.4 1,070.3
日圆/韩元 11.0159/232 10.9903
韩国公债期货* 105.85 105.90
韩国综合股价指数 1,994.73 1,996.98
---------------------------------------------------------
注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。