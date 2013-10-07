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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 11:46 BJT

韩国汇市：韩元兑美元触及八个半月高位，因外资抛售美元

交易员揣测当局周五可能买进5-10亿美元，以抑制韩元升势。一些交易员怀疑当局周一再次出手，但规模不大，这使得韩元小升。

“我认为当局可能退场观望，海外投资者在抛售美元，”一当地银行交易员表示。

韩国决策人士仍担心韩元升势，韩元9月升幅为近两年来最大。

尽管交易员表示，韩国经济基本面强劲仍将有利韩元，但他们预期韩国当局将会试着阻升韩元。

三年期公债12月期货 小跌0.05点至105.85，尾随美债的疲势。

0247GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,069.4 1,070.3

日圆/韩元 11.0159/232 10.9903

韩国公债期货* 105.85 105.90

韩国综合股价指数 1,994.73 1,996.98

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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