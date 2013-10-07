表格：世界银行调降中国和东亚今明两年经济增速预估

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡10月7日 - 世界银行周一调降今明两年中国和多数东亚发展中国家的经济成长预估，称因出口和投资低于预期，且商品价格疲弱。
世界银行在最新的东亚太平洋经济报告中，下调中国、印尼、马来西亚和泰国的经济增长预估，但上调菲律宾的展望。
参阅相关报导，请点选
相关图表请点击(link.reuters.com/fyj63v)
以下为世界银行最新的经济增速预测(单位%，括号内为较2013年4月预测的变动百分点)
2013年 2014年
东亚 6.0 (-0.5) 6.4 (-0.3)
发展中东亚国家 7.1 (-0.7) 7.2 (-0.4)
中国 7.5 (-0.8) 7.7 (-0.3)
印尼 5.6 (-0.6) 5.3 (-1.2)
马来西亚 4.3 (-0.8) 4.8 (-0.6)
菲律宾 7.0 (+0.8) 6.7 (+0.3)
泰国 4.0 (-1.3) 4.5 (-0.5)
越南 5.3 (+0.1) 5.4 (-0.3)
柬埔寨 7.0 (-) 7.0 (-)
斐济 2.4 (+0.2) 2.1 (-0.2)
老挝(寮国) 8.0 (+0.4) 7.7 (-)
蒙古 12.5 (-0.5) 10.3 (-1.2)
缅甸 6.8 (+0.3) 6.9 (+0.3)
巴布亚新几内亚 4.5 (+0.5) 10.0 (+2.5)
所罗门群岛 4.0 (-) 3.5 (-0.5)
东帝汶 10.4 (-) 10.2 (-)
除中国外发展中东亚国家 5.2 (-0.5) 5.3 (-0.7)
东盟(东南亚国协) 5.1 (-0.3) 5.1 (-0.6) (完) (编译 张若琪 审校 白云)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。