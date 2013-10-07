表格：世界银行调降中国和东亚今明两年经济增速预估

路透新加坡10月7日 - 世界银行周一调降今明两年中国和多数东亚发展中国家的经济成长预估，称因出口和投资低于预期，且商品价格疲弱。

世界银行在最新的东亚太平洋经济报告中，下调中国、印尼、马来西亚和泰国的经济增长预估，但上调菲律宾的展望。

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以下为世界银行最新的经济增速预测(单位%，括号内为较2013年4月预测的变动百分点)

2013年 2014年

东亚 6.0 (-0.5) 6.4 (-0.3)

发展中东亚国家 7.1 (-0.7) 7.2 (-0.4)

中国 7.5 (-0.8) 7.7 (-0.3)

印尼 5.6 (-0.6) 5.3 (-1.2)

马来西亚 4.3 (-0.8) 4.8 (-0.6)

菲律宾 7.0 (+0.8) 6.7 (+0.3)

泰国 4.0 (-1.3) 4.5 (-0.5)

越南 5.3 (+0.1) 5.4 (-0.3)

柬埔寨 7.0 (-) 7.0 (-)

斐济 2.4 (+0.2) 2.1 (-0.2)

老挝(寮国) 8.0 (+0.4) 7.7 (-)

蒙古 12.5 (-0.5) 10.3 (-1.2)

缅甸 6.8 (+0.3) 6.9 (+0.3)

巴布亚新几内亚 4.5 (+0.5) 10.0 (+2.5)

所罗门群岛 4.0 (-) 3.5 (-0.5)

东帝汶 10.4 (-) 10.2 (-)

除中国外发展中东亚国家 5.2 (-0.5) 5.3 (-0.7)