台湾债市：延续低迷气氛，等待五年券标售结果

* 观望五年券标售与美国情势发展 * 五年券标售具筹码优势，但殖利率偏低 * 流动性不佳问题恐令交投意愿更低落 路透台北10月7日 - 台湾公债周一延续上交易日的极度观望气氛，等殖系统所有年期主要交易券总成交值 仅6亿台币。因市场仍在等待美国预算僵局的后续发展，以及周三的五年新券102/11标售结果。 针对102/11标售的可能方向，多位交易员认为，由这次标售总额仅300亿台币，再加上第三季没有五年短 券发行，且以长期利率有弹升风险，握有短券较为安全等角度来看，预料得标利率将会落在1.15-1.20%区间内 ，要高于1.20%的机会不大。 不过也有另一种说法称，日前台湾中油公司债标售，五年券定价利率为1.49%，与102/11殖利率差了逾30 个基点，依照过往经验，具备筹码与“类公债”优势的中油债，与公债利差应不致差距太大，似乎有一方需要 调整。 “多空都不太想做，在猜五年券可能会标在哪。”一票券商交易员说。 台湾中油股份有限公司 上周二公布标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.49%、 1.75%及1.85%，发行金额则为64亿、34亿及32亿台币，合计发行130亿台币。 新一期五年期公债102/11将于周三(9日)标售，金额预定300亿台币。 收盘价 涨跌 报价(%) 区间(%) 成交值 幅 年 期别 (基点 (亿台币) 期 ) 5 102/11 -0.40 1.1700 1.1700-1.1755 4.5 10 102/10 +0.95 1.6650 1.6650-1.6650 0.5 20 102/8R +0.75 2.1500 2.1500-2.1500 1.0 公债交易急冻的现象会维持多久，市场也是众说纷纭。交易员多将低迷的气氛归咎于标债以及美国政府关 门等议题上。 但也有一种论调认为，今年各家操作的结果已大致底定，年底前应该不会有交易商想要再作一波。 “不但对全年数字没影响，做错反而会被念。”一公股银行交易员说。 另一证券商交易员则称，债市冷清的状况应该不至于延续到年底。多空仍在等待对自己有利的条件。 一票券商交易员认为，若次级市场的流动性不佳，无论多空操作都将更谨小慎微，盘面的流动性陷阱恐怕 愈来愈深。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6650 5 102/2 没有成交 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)