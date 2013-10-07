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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 14:55 BJT

台湾债市：延续低迷气氛，等待五年券标售结果

* 观望五年券标售与美国情势发展
    * 五年券标售具筹码优势，但殖利率偏低
    * 流动性不佳问题恐令交投意愿更低落

    路透台北10月7日 - 台湾公债周一延续上交易日的极度观望气氛，等殖系统所有年期主要交易券总成交值
仅6亿台币。因市场仍在等待美国预算僵局的后续发展，以及周三的五年新券102/11标售结果。
    
    针对102/11标售的可能方向，多位交易员认为，由这次标售总额仅300亿台币，再加上第三季没有五年短
券发行，且以长期利率有弹升风险，握有短券较为安全等角度来看，预料得标利率将会落在1.15-1.20%区间内
，要高于1.20%的机会不大。    
    
    不过也有另一种说法称，日前台湾中油公司债标售，五年券定价利率为1.49%，与102/11殖利率差了逾30
个基点，依照过往经验，具备筹码与“类公债”优势的中油债，与公债利差应不致差距太大，似乎有一方需要
调整。
    
    “多空都不太想做，在猜五年券可能会标在哪。”一票券商交易员说。
    
    台湾中油股份有限公司 上周二公布标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.49%、
1.75%及1.85%，发行金额则为64亿、34亿及32亿台币，合计发行130亿台币。 
 
    
    新一期五年期公债102/11将于周三(9日)标售，金额预定300亿台币。     
     
        收盘价                  涨跌    报价(%)         区间(%)    成交值
                                  幅                             
  年      期别                 (基点                             (亿台币)
  期                               )                             
   5    102/11                 -0.40     1.1700   1.1700-1.1755       4.5
  10    102/10                 +0.95     1.6650   1.6650-1.6650       0.5
  20    102/8R                 +0.75     2.1500   2.1500-2.1500       1.0
 
    公债交易急冻的现象会维持多久，市场也是众说纷纭。交易员多将低迷的气氛归咎于标债以及美国政府关
门等议题上。
    
    但也有一种论调认为，今年各家操作的结果已大致底定，年底前应该不会有交易商想要再作一波。
    
    “不但对全年数字没影响，做错反而会被念。”一公股银行交易员说。
    
    另一证券商交易员则称，债市冷清的状况应该不至于延续到年底。多空仍在等待对自己有利的条件。 
    
    一票券商交易员认为，若次级市场的流动性不佳，无论多空操作都将更谨小慎微，盘面的流动性陷阱恐怕
愈来愈深。
            
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6650
          5       102/2                     没有成交
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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