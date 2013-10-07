华为将在马来西亚建数据中心

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡10月4日 - 中国电信设备制造商华为和马来西亚国库控股（Khazanah Nasional）周五表示，两家公司将在马来西亚南部建立数据托管和物流中心，以为华为在本地的客户提供服务。
两家公司在声明中称，该中心将坐落在依斯干达（Iskandar）地区，占地九万平方英尺，包括办公室和仓库。
两家公司没有披露项目金额，但指出该中心将会创造600个新的就业岗位。中国国家主席习近平日前对马来西亚进行国事访问，上述协议是在习近平访问期间签署的。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。