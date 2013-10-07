更新版-欧洲金融：瑞士就可能的外汇市场操纵行为展开调查，或牵涉数家银行

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
(新增细节)
路透苏黎世10月4日 - 瑞士金融市场监管机构FINMA正与其他国家的监管当局合作，就日交易额达5万亿(兆)美元的外汇市场可能被操纵一事展开调查，可能有数家银行被牵涉在内。
“FINMA目前正在调查几家瑞士的金融机构，与可能的汇率操纵行为有关，”FINMA周五在声明中称。
“FINMA正与其他国家当局密切配合，因为可能涉及全球多家银行。”
瑞士联邦检察官办公室称，正就此事接触FINMA。
瑞银集团 与瑞士信贷 拒绝置评。Zuercher Kantonal Bank 称该行目前不知道FINMA调查的事。瑞士外汇经纪商Swissquote 的执行长Marc Buerki表示，该公司并未受到调查。
英国金融市场行为监管局(FCA)在6月时表示正在进行调查，因有人称银行通过在执行客户下单委托之前先替自己交易来操纵市场指标。FCA一名发言人不愿说明该机构在调查中是否与FINMA合作。
香港金管局(HKMA)称，其不对其他机构的监管工作置评。
由于美国政府部分关门，目前无法联系到美国商品期货交易委员会(CFTC)置评。美国司法部则拒绝发表评论。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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