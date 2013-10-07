路透基点： 资产组合出售以及初级市场看多将提振亚太二级信贷市场--RLPC

**澳洲市场聚焦莱斯银行集团案**

澳洲二级市场的焦点话题是莱斯银行集团为退出澳洲市场，准备出售其租赁部门、以及包含优良贷款和不量贷款的机构贷款组合。

Pepper Australia Pty Ltd和Macquarie Group正在竞购莱斯银行的贷款资产，这些资产帐面净值约10亿澳元(9.43亿美元)。莱斯也计划出售帐面价值为3.6亿美元的汽车及设备租赁部门Capital Finance。

此外，冲浪服装制造商Billabong International Ltd陷入困境，贷款银行寻求退出也成了市场焦点。美国对冲基金Oaktree Capital Management和Centerbridge Partners成功将优先债转换成股权。(完)