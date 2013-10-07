路透基点： 资产组合出售以及初级市场看多将提振亚太二级信贷市场--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**澳洲市场聚焦莱斯银行集团案**
澳洲二级市场的焦点话题是莱斯银行集团为退出澳洲市场，准备出售其租赁部门、以及包含优良贷款和不量贷款的机构贷款组合。
Pepper Australia Pty Ltd和Macquarie Group正在竞购莱斯银行的贷款资产，这些资产帐面净值约10亿澳元(9.43亿美元)。莱斯也计划出售帐面价值为3.6亿美元的汽车及设备租赁部门Capital Finance。
此外，冲浪服装制造商Billabong International Ltd陷入困境，贷款银行寻求退出也成了市场焦点。美国对冲基金Oaktree Capital Management和Centerbridge Partners成功将优先债转换成股权。(完)
(编译 张荻/李婷仪 审校 石冠兰/杜明霞)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。