路透调查：韩国央行10月料将连续第五个月维持利率不变，明年可能升息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔10月7日 - 路透调查显示，韩国央行在10月的政策会议上料将连续第五个月维持利率不变，但在2014年底会开始升息。
受访的21位分析师全都预测韩国央行将在10月10日维持基本利率 于2.50%不变。
分析师表示，他们预期央行将按兵不动，因经济复苏缓慢但稳定；同时通胀亦维持在低位。此外，大多数受访分析师表示，在发达国家开始紧缩货币政策之前，韩国央行不会选择升息。
18位有提供央行下次政策利率明确方向预测的受访者中，有15位预测最有可能在明年升息。
那些预期央行将升息者表示，最快可能在2014年中，最晚则在2015年初升息。大多数预测韩国央行将在明年第三季升息。
18位中的剩余三位则认为利率将会下调，可能是在今年底或明年初。(完) (编译 戴素萍 审校 王冠中)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。