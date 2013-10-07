版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 13:40 BJT

路透调查：韩国央行10月料将连续第五个月维持利率不变，明年可能升息

路透首尔10月7日 - 路透调查显示，韩国央行在10月的政策会议上料将连续第五个月维持利率不变，但在2014年底会开始升息。

受访的21位分析师全都预测韩国央行将在10月10日维持基本利率 于2.50%不变。

分析师表示，他们预期央行将按兵不动，因经济复苏缓慢但稳定；同时通胀亦维持在低位。此外，大多数受访分析师表示，在发达国家开始紧缩货币政策之前，韩国央行不会选择升息。

18位有提供央行下次政策利率明确方向预测的受访者中，有15位预测最有可能在明年升息。

那些预期央行将升息者表示，最快可能在2014年中，最晚则在2015年初升息。大多数预测韩国央行将在明年第三季升息。

18位中的剩余三位则认为利率将会下调，可能是在今年底或明年初。(完) (编译 戴素萍 审校 王冠中)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐