版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 13:34 BJT

澳洲股市：收跌0.9%，创下9月6日以来最低收位

路透悉尼10月7日 - 澳洲股市周一收跌0.9%，美国举债上限僵局可能延长的忧虑挥之不去，带动美国股市指数期货下跌，拖累澳洲股市午后回落。

澳股S&P/ASX 200指数 跌46.9点至5,161.1点，为9月6日以来最低收位。该指数跌破约一个月来均守住的5,200点支撑线。

自美国联邦政府上周二关闭以来，各国股市均受压，而随着10月17日举债上限协商期限到来，该压力仅会升高。

大型银行股领跌，受美国举债上限僵局可能造成信贷市场紧俏的忧虑影响。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐