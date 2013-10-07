国际油市：布兰特原油期货跌向109美元，需求疑虑犹在

0544GMT，布兰特原油 下滑0.35美元至每桶109.11美元，周五结算价上涨，上周则录得0.8%涨幅，中止之前连跌三周的走势。

美国原油期货 跌0.50美元，报103.34美元，上周涨0.9%。

“在美国政治面消息有什么眉目前，没什么推动市场的多空方因素。”Newedge商品销售经理Yusuke Seta说。“油市多数交易商都尚难判定后市。只能观望市场会怎么反应。”

他是指已近一周的美国预算僵局，以及外界益发担忧那可能损及美国在10月17日的期限前提高举债上限的行动，从而可能引发违约。(完)

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