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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 14:10 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小跌，美国预算忧虑打击风险胃纳

路透首尔10月7日 - 韩国韩元兑美元 周一小跌，回吐盘初涨势，因对美国预算僵局延长的担忧，损及风险胃纳，并拖累亚洲货币。

韩元兑美元 在国内收盘报1,071.5韩元，上周五收报1,070.3。(完)

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