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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 14:25 BJT

日本股市：跌至一个月低点，因美国尚未打破预算僵局

路透东京10月7日 - 日本股市日经指数周一跌至一个月低点，因美国没有打破预算僵局，投资者越发受挫，丰田汽车 等依赖美国市场的出口股承压。

日经指数 收低1.2%，报13,853.32点，稍早一度跌至9月6日以来最低位13,841.93点，今天是大盘第四日下跌。

东证股价指数 下滑1.4%，报1,147.58点。

严重依赖美国市场的出口股中，丰田汽车下挫1.5%，索尼 下滑1.8%，富士重工 重挫3.3%。(完)
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