《汇市简讯》英镑/美元的期权相关买单聚集在1.60附近

0630GMT

* 英镑/美元的买单在近1.6000处聚集，其中也包括期权相关的买兴

* 1.6006是周末前触及的低点，1.5999是9月26日低点，1.6015是亚洲盘低点

* 仓位被轧空，助燃了上周五的跌势，当时英镑兑美元自1.6171下滑

* 1.6051是1.6006上方的又一关键水准。1.6078亦构成阻力

* 美国众议院议长贝纳周日称，如果奥巴马政府不认真谈判，则美国将面临债务违约

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