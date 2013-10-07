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市场报道 | 2013年 10月 7日 星期一 15:01 BJT

《汇市简讯》欧元/美元料获支撑，交易商回补多仓

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* 美国政府停摆，令欧元/美元走势也陷于停顿

* 不确定性压制了风险胃纳，令期权波动率承压

* 欧元/美元大致在1.3440-80区间交投，交易商袖手观望

* 欧元/美元料获得支撑，因交易商回补上周末之前削减的多仓

* 多头技术面稳固，交易商料维持逢低买入的策略

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(编译 高琦 审校 李婷仪)
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