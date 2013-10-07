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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 15:20 BJT

全球金市：金价微涨，美国政府仍部分关闭且上调债务上限日期迫近

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1314.60 3.99 +0.30 -21.49

现货银 21.81 0.16 +0.74 -27.97

现货铂金 1387.99 7.39 +0.54 -9.58

现货钯金 699.73 2.73 +0.39 1.12

COMEX期金 1314.90 5.00 +0.38 -21.54 7048

COMEX期银 21.85 0.09 +0.43 -27.92 1887

汇率

欧元/美元 1.3571

美元/日圆 97.08 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张若琪 审校 于春红)
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