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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 15:23 BJT

韩国债市：公债价格略下滑，因美债疲弱且本国公债标售遇冷

路透首尔10月7日 - 韩国公债价格周一下滑，因美债疲软，且三年期和30年期韩国公债标售需求冷淡，推高了公债收益率。

指标10年期韩债收益率 上涨2个基点，三年期韩国公债12月期货 下跌0.02点至105.88。

韩国企划财政部周一发售三年期和30年期公债，平均得标收益率为2.850%和3.765%，高于上周五收盘价。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.88 105.90

10年期公债收益率 3.42% 3.40%

五年期公债收益率 3.07% 3.05%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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