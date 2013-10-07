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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 15:40 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶微涨，受逢低买盘提振

“投资人在近期下跌之后买回合约。但不幸的是，由于日圆上涨且油价疲软，没有额外的利多因素带动期胶价格大幅向上，”曼谷一位交易商说。

美元指数陷在八个月低点附近。布兰特原油期货跌向每桶109美元。

交易商说东京期胶价格在收于255日圆重要支撑位上方之后，周二可能进一步上涨。

新加坡商品交易所近月11月合约 最新报每公斤231.2美分，下跌0.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 于春红)
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