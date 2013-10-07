香港数据：9月底止外汇储备资产轻微下降至3,035亿美元--金管局

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港10月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布，据初步统计，截至2013年9月底止官方外汇储备资产为3,035亿美元，较8月底减少4亿美元。
金管局此前公布8月底外汇储备资产为3,039亿美元。
为数3,035亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的7倍多，约占港元货币供应M3的51%。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。