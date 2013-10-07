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货币新闻 | 2013年 10月 7日 星期一 16:36 BJT

香港数据：9月底止外汇储备资产轻微下降至3,035亿美元--金管局

路透香港10月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布，据初步统计，截至2013年9月底止官方外汇储备资产为3,035亿美元，较8月底减少4亿美元。

金管局此前公布8月底外汇储备资产为3,039亿美元。

为数3,035亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的7倍多，约占港元货币供应M3的51%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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