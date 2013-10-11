《焦点》金保会聚焦放宽参股上限，台资寿险业规模尚小难成气候

* 两岸金保会下周四登场

* 有望放宽保险业赴陆参股上限

* 持股不过半难办事

* 寿险业赴陆规模仍小难成气候

记者 詹静宜

路透台北10月11日 - 两岸保险监理平台会议“金保会”将于下周四(17日)登场。台湾金管会官员称，此次会议有望打破赴陆参股比例50%上限及单一合资对象等相关规定；不过分析师认为台湾寿险业在中国的规模尚小难成气候。

由金管会主办第20届国际保险监理官协会(简称IAIS)年会，于10月14至19日在台北举行，其中14-15日为国际监理官会议，16-19日则为IAIS年会，身为IAIS执行委员会委员的中国保监会主席项俊波将率团来台官参与IAIS年会。

项俊波来台参加IAIS年会期间，两岸金保会将于下周四下午举行，正式建立两岸保险监理平台。这是继今年1月首度两岸证券监理平台会议“金证会”、4月第三度两岸银行监理平台会议“金银会”，今年再度有两岸金融三会平台会议。

“对两岸保险业参股上限及互设机构业务开放，我们都有默契了。”一位不愿具名的金管会高层向路透称。

上述金管会官员并表示，台湾保险业提出来的意见包括赴陆合资保险公司持股50%限制及单一合股对象等，都会跟保监会进行协商，并将讨论大陆保险公司来台设立据点的经营项目规划。

另一位金管会高层则表示，这次主要是沟通建立保险监理平台，待平台先建立起来，其他相关议题则在会中再行讨论。

为争取金保会今年顺利成行，金管会保险局长曾玉琼上月初已悄悄前往大陆拜会保监会，亲自邀请项俊波参加IAIS年会并召开金保会。

金管会表示，目前已核准13家保险业赴陆设立办事处；9家保险业者赴大陆地区参股投资，其中6家已获陆方核准。

**持股不过半难办事**

听到两岸金保会顺利成行，台湾寿险公会理事长许舒博一开口就建议，赴陆合组寿险公司单一合资对象及持股各半的规范一定要打破，不然未来很多公司经营会出现问题。

“who is leader很重要，总要有人持股过半吧，或是放宽单一对象的限制，改成一对二或对三也行!”他说。

许舒博认为，受限于持股不能过半的限制，公司即使想增资扩展业务都将受限，是拖累台资保险业赴陆发展不顺遂的主因，“绑东绑西当然经营不好”，如果放宽这些限制，仍看好台资保险业赴陆发展。

台湾资产最大金控--国泰金控 旗下国泰人寿自2004年12月率先成立首家两岸合资成立寿险公司，资本额12亿人民币，目前合作伙伴中国东方航空 也面临拆伙的命运，日前公告将售出合资的50%股权。

国泰金控总经理李长庚提出保险业赴陆发展面临最迫切的问题在于，单一参股对象的限制能否放宽及提高台资企业投资比重超过51%。同时他表态对大陆保险公司来台参股持开放态度。

国泰人寿副总经理林昭廷指出，国泰人寿大陆公司之前就要计画增资4亿人民币，但就因东方航空卡住，东航12日就会公告售股对象，预计10月底完成交易，待确定换手后，会再进行增资。

他坦言，大陆国泰人寿成立迄今，每年都亏1亿多人民币，导致股东权益已不足、偿付能力比较低，面临增资问题。

新光金控 旗下新光人寿也与大陆海航集团合资成立新光海行人寿，新光金控副总经理徐顺鋆非常关心本次金保会能否放宽合资持股50%的上限及单一合资对象的限制。

受惠于金保会利多及随着债券殖利率弹升提高收益率，台湾寿险三雄--国泰金、富邦金及新光金--备受三大法人买盘青睐，10月至9日为止，三大法人买超国泰金、富邦金及新光金皆逾2.5万张，其中已登陆合组保险公司的新光金买超张数最多达5.3万张、国泰金居次也买超4.5万张。

**台资寿险公司登陆门槛多**

台湾寿险业赴陆发展受限于“532条款”紧箍咒，包括寿险业总资产达50亿美元、成立满30年及成立代表处满两年，目前只有少数几家符合资格。

目前台湾寿险仅国泰金控旗下国泰人寿、台湾人寿 、新光金控旗下新光人寿，在大陆设有与大陆合资方投资各50%的合资子公司，另台湾中国人寿 参股大陆建信人寿19.9%。

另有富邦金控 旗下的富邦人寿与紫金控股合资成立富邦紫金人寿仍在申请中，持股也是各半。

“要求成立30年，连大陆都很少家保险符合这个规定，应该逐步松绑!”许舒博说。

同时他也指出，要求两年代表处经验还可以接受，毕竟要去对岸先了解一下保险市场，至于50亿美元可以用金控资产模式就可以达到。

另有两位消息人士指出，台湾中信金控 正在跟台湾人寿优先议约收购，近期积极切入寿险产业的中信人寿卡在532条款难登陆，藉由并购台湾人寿即可透过旗下大陆君龙人寿布局大陆保险市场。

**寿险赴陆规模尚小，难成气候**

面对金保会政策利多，分析师普遍认为，台湾保险业赴陆规模尚小难成气候，较为看好开放大陆保险业来台参股。

元富投顾金融产业分析师梁立人表示，近几年，台资赴陆保险业市占率持续降低，大部份也都持续处于赔钱状况，原因在于大陆倾向当地保险公司，对于金保会政策利多并不会乐观期待。

“谈了没执行也没用，卡在两岸服务贸易协议，也是拖来拖去，”另一位不愿具名的外资分析师称。

上述外资分析师认为，在ECFA架构下的两岸服务贸易协议仍卡在立法院尚未过关，这次金保会即使有利多政策也要纳入两岸服贸协议，恐怕要拖到明年才有机会通过。

日盛投顾金融产业分析师张胜鸿亦表示，台资保险赴陆发展规模不够大，且大陆生命周期表都还没建立起来， 尽管大陆利差比较大但仍难经营。

他担心金保会利多将是雷声大、雨点小，目前寿险股表现强势应该归因于债市殖利率反弹利于获利预期的缘故，跟金保会没有太大关系。