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货币新闻 | 2013年 10月 7日 星期一 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--10月7日

路透伦敦10月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          523,425          -2,500
    锡           13,195            持平
    铅          237,300            -500
    锌        1,009,075          -3,950
    铝        5,354,025          -6,450
    镍          227,928            +366
    铝合金       61,700             -20
    NASAAC      109,620            -160
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据       库存分布            品种   库存数据          库存分布
 种                                                               
 铜   MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>  铅     MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>  锡     MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>  铝合   MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                         金                       
 镍   MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>  NASAA  MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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