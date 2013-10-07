金属期市：铜价下跌，受美国财政僵局和中国假期的双重打击

“美国方面变数很大，看来似乎可能会拖下去，直到10月中旬要应对重要的举债上限问题时。大宗商品市场对这个议题的反应，似乎比预期大一些。”瑞士信贷分析师Stefan Graber称。

Graber称，中国在电网建设方面的强劲支出，年底前可能放缓，削弱铜需求的部分动能；最新一波制造业数据也暗示增长停滞。

“整体需求看起来还行，但难有促进价格劲扬的因素。”他并称。

上海期货交易所将于周二恢复交易。

行业消息人士表示，随着中国加速建设电网、铁路和经济适用房，其2014年精炼铜进口料增加，但废铜供应紧张可能降低其国内产量。

其他金属方面，三个月期锡下跌1.6%，至每吨23,619美元，上周五劲扬5.5%，受到主要锡出口国印尼供应忧虑的提振。期锡上周五触及24,000美元，为3月15日以来最高。(完)

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