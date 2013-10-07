金属期市：铜价下跌，受美国财政僵局和中国假期的双重打击

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“美国方面变数很大，看来似乎可能会拖下去，直到10月中旬要应对重要的举债上限问题时。大宗商品市场对这个议题的反应，似乎比预期大一些。”瑞士信贷分析师Stefan Graber称。
Graber称，中国在电网建设方面的强劲支出，年底前可能放缓，削弱铜需求的部分动能；最新一波制造业数据也暗示增长停滞。
“整体需求看起来还行，但难有促进价格劲扬的因素。”他并称。
上海期货交易所将于周二恢复交易。
行业消息人士表示，随着中国加速建设电网、铁路和经济适用房，其2014年精炼铜进口料增加，但废铜供应紧张可能降低其国内产量。
其他金属方面，三个月期锡下跌1.6%，至每吨23,619美元，上周五劲扬5.5%，受到主要锡出口国印尼供应忧虑的提振。期锡上周五触及24,000美元，为3月15日以来最高。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。