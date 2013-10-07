表格：外资在韩国股市买超2,264亿韩元，连续28天买超

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔10月7日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,264亿韩元，已连续28个交易日买超，期间累计买超10.226万亿(兆)韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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10月7日 226.4 -162.9 -47.0
10月4日 422.0 -247.8 -152.2
10月2日 226.7 -226.7 21.0
10月1日 187.5 -27.4 -148.0
9月30日 112.0 -85.5 3.7
9月27日 224.3 -125.7 -93.6
9月26日 210.4 -96.7 -117.1
9月25日 240.5 -330.4 116.8
9月24日 77.8 -103.5 44.2
9月23日 312.7 -270.1 -44.1
9月17日 390.9 -320.0 -78.3
9月16日 509.8 -204.3 -286.3
9月13日 412.6 -373.9 -12.3
9月12日 1,430.9 -1,031.4 -355.4
9月11日 694.9 -333.3 -344.3
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本月以来 1,062.7 -664.8 -326.2
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今年以来 1,654.5 4,622.6 -4,853.5
---------------------------------------------(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。