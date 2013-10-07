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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 16:13 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,264亿韩元，连续28天买超

路透首尔10月7日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,264亿韩元，已连续28个交易日买超，期间累计买超10.226万亿(兆)韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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10月7日 226.4 -162.9 -47.0

10月4日 422.0 -247.8 -152.2

10月2日 226.7 -226.7 21.0

10月1日 187.5 -27.4 -148.0

9月30日 112.0 -85.5 3.7

9月27日 224.3 -125.7 -93.6

9月26日 210.4 -96.7 -117.1

9月25日 240.5 -330.4 116.8

9月24日 77.8 -103.5 44.2

9月23日 312.7 -270.1 -44.1

9月17日 390.9 -320.0 -78.3

9月16日 509.8 -204.3 -286.3

9月13日 412.6 -373.9 -12.3

9月12日 1,430.9 -1,031.4 -355.4

9月11日 694.9 -333.3 -344.3

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本月以来 1,062.7 -664.8 -326.2

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今年以来 1,654.5 4,622.6 -4,853.5

---------------------------------------------(完)
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