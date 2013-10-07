欧元区数据：10月SENTIX投资者信心指数略下滑，但仍维持正值

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透柏林10月7日 - 周一公布的一项调查显示，欧元区10月投资者信心下滑，不过仍连续第二个月处于正值。该数据9月时曾上升至史上第二高水平。
Sentix研究集团表示，其欧元区10月投资者信心指数从9月的6.5降至6.1，远低于路透调查分析师预估的8.0。
9月时该指数在逾两年时间内首次转为正值，而且是自2003年开始发布本项数据以来的第二高水平。
“在创纪录的跳升之后，指数在10月小幅滑落0.4点，这应该解读成再次稳定于稳健的水平，”Sentix在声明中说。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。