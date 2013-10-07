欧元区数据：10月SENTIX投资者信心指数略下滑，但仍维持正值

路透柏林10月7日 - 周一公布的一项调查显示，欧元区10月投资者信心下滑，不过仍连续第二个月处于正值。该数据9月时曾上升至史上第二高水平。

Sentix研究集团表示，其欧元区10月投资者信心指数从9月的6.5降至6.1，远低于路透调查分析师预估的8.0。

9月时该指数在逾两年时间内首次转为正值，而且是自2003年开始发布本项数据以来的第二高水平。

“在创纪录的跳升之后，指数在10月小幅滑落0.4点，这应该解读成再次稳定于稳健的水平，”Sentix在声明中说。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)