路透基点：台湾滨川企业子公司五年期贷款案规模下调至2,880万美元

路透首尔10月7日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称，台湾滨川企业旗下子公司Hamagawa Holdings Ltd的五年期定期贷款案在第二度修改贷款条款之后，规模已由3,600万美元降至2,880万美元。

本项定期贷款案现在包括三个部分：A部分为做为再融资的1,773.75万美元、B部分将做为营运资本的575万美元、C部分做为资本扩充及营运资本的531.25万美元。

A和B部分的贷款利率调高为较Libor加码160个基点，先前为上浮150个基点。C部分的贷款利率则维持为加码160个基点。6月时，借款方曾把A和B部分的贷款利率加码幅度从120个基点调升至150个基点、C部分的利率加码幅度则是从130基点升至160基点。

如果台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点，借款方仍将支付超出的部分。

前端费用也重新调整。现在承贷300万美元或以上的银行可获15基点前端费用、承贷200-290万美元的银行可获10基点。在先前提出的参贷档次中，承贷600万美元或以上者前端费用为18基点、承贷500-590万美元者为10个基点、承贷300-490万美元者为3个基点。

同时，原本在5月10日之前提供承诺者，可获5个基点优惠费用的条款也被删除。

本项贷款由借款方母公司滨川企业提供担保，牵头行兼簿记行、管理行为台北富邦银行。

有七家银行参与联贷，分别是：台湾银行、中信金控、玉山银行、第一银行、兆丰国际商银、大众银行、华南银行。

这笔无担保贷款有15个基点的承诺费。贷款将在两年的宽限期之后，分六期每半年偿还。

滨川企业为专精于电脑及消费电子等金属冲压件产品的公司。(完)