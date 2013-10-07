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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 17:08 BJT

新兴汇市：多数亚洲新兴货币下滑，市场聚焦美国财政难题

亚洲         当日       今年以来      2012年
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 日圆                             96.92        97.46        +0.56       -10.45        86.79
 坡元                            1.2492       1.2467        -0.20        -2.19       1.2219
 台币                            29.536       29.502        -0.12        -1.35       29.136
 韩元                           1071.64      1070.30        -0.13        -0.10      1070.60
 泰铢                             31.35        31.30        -0.16        -2.36        30.61
 菲律宾披索                       43.11        43.05        -0.13        -4.77        41.05
 印尼卢比                      11510.00     11510.00        +0.00       -16.33      9630.00
 印度卢比                         61.88        61.43        -0.73       -11.13        54.99
 马币                            3.1880       3.1825        -0.17        -4.08       3.0580
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 张若琪)
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