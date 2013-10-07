欧洲个股：空客公司高层称其2013年飞机销量可能超过1,200架

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透西班牙巴塞罗那10月7日 - 空中客车(Airbus,空中巴士) 销售总监John Leahy周一表示，该公司2013年可能会卖出超过1,200架飞机。今年前九个月，空中客车已达成至少售出1,000架飞机的全年目标。
Leahy在一业界大会上发言时确认，空中客车正努力实现约1,200架的订单。就在大会召开前不久，空中客车刚刚在日本市场获得重大突破。
“我们内部的目标是1,200架，不过我认为最终结果可能会略好于这个数字。”Leahy说。
今年1月到9月间，空中客车取得了1,112架飞机的订单。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。