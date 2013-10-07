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市场报道 | 2013年 10月 7日 星期一 17:37 BJT

欧洲个股：空客公司高层称其2013年飞机销量可能超过1,200架

路透西班牙巴塞罗那10月7日 - 空中客车(Airbus,空中巴士) 销售总监John Leahy周一表示，该公司2013年可能会卖出超过1,200架飞机。今年前九个月，空中客车已达成至少售出1,000架飞机的全年目标。

Leahy在一业界大会上发言时确认，空中客车正努力实现约1,200架的订单。就在大会召开前不久，空中客车刚刚在日本市场获得重大突破。

“我们内部的目标是1,200架，不过我认为最终结果可能会略好于这个数字。”Leahy说。

今年1月到9月间，空中客车取得了1,112架飞机的订单。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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