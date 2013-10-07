台湾汇市：台币/美元微幅收贬，传央行金检令台币转向区间整理

* 台币收跌结束连四升 * 央行金检银行令台币升势受阻 * 进口商买汇强势主导 * 明日主要区间暂看在29.350-29.450 路透台北10月7日 - 台币兑美元 周一微幅收贬3.4分，结束连续四日收升。交易员指出，尽管国 际美元依旧偏弱整理，但随着央行祭出金检的干预手段后，短线台币实质汇价升势受阻，短线料台币实质汇价 将区间盘整待变，静待美国财政争议释出进一步消息指引。 汇银人士指出，在台湾央行传出金检银行的消息后，场上陆续见到美元空头回补的买盘，而韩元今收跌也 使台币午后区间偏弱整理，加上进口商积极买汇推波助澜下，令台币实质汇价向29.400靠拢，交易员预估明日 台币实质交暂看在29.350-29.450。 “如果美国政府还不开门，关越久市场越趋谨慎 !”一位当地大型银行交易员说。 交易员分析称，美国政府持续停摆，而美国举债上限危机也迫在眉睫，举债金额将在10月17日濒临上限， 目前这些问题仍看不到任何曙光，令国际美元持续偏弱整理，目前台湾央行只能暂缓美元升势，等待国际美元 反弹再进场助贬台币，才不会浪费子弹。 资金流向方面，有交易员称，今日进口商在29.350下方买汇意愿积极，出口商则在台币29.400上方积极抛 汇，至于外资今日汇入量能明显不如上日，此外，今日场上仍见美元空头回补买盘。 今日台币实质交易区间在29.310-29.400，上日的主要成交区间约在29.290-29.370。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一个月及六个月天期折价幅度均跟上日大致相 仿；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.345/365，上日尾盘报价在29.300/330。 台股 周一收跌0.37%，报8,333.66点，连续三日守稳8,300点上方。台湾证券交易所周一资料显示 ，外资及陆资在台股买超4.30亿台币，连四日买超共计231.46亿台币；上日为买超51.88亿台币。 韩国韩元兑美元 周一小跌，回吐盘初涨势，因对美国预算僵局延长的担忧，损及风险胃纳，并拖累 亚洲货币。 亚洲新兴货币周一多数下滑，在近期上涨后稍作喘息，美国财政僵局缺乏进展，抑制投资者对风险资产的 胃纳。。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.536 29.502 29.310-29.536 29.500 6.61 8.19 元太外汇经纪公司 29.520 29.492 29.315-29.520 29.490 2.51 3.67 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.055/-0.035 美元/台币六个月期 -0.230/-0.205 -0.235/-0.205 (完)