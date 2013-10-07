背景资料：中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览

路透10月7日 - 以下为现时中国金融机构的法定准备金率，以及超额准备金利率情况： 所谓法定存款准备金，是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要,而须放在中央银行的存款,提高准备金率意味着金融机构可用来放贷的资金减少;降低存款准备金利率意味着商业银行可以获得的利息收入降低. 而超额准备金存款，是指金融机构存放在央行、超出法定准备金的部分,主要用于支付清算、头寸调拨或作为资产运用的备用资金. 表1.存款准备金比率历次调整一览:

时间 调整内容 =========================================== 1987年 10%上调为12% 1988年 12%上调到13% 1998-03-21 13%下调到8% 1999-11-21 8%下调到6% 2003-09-21 6%提高到7% 2004-04-25 7%提高到7.5% 2006-07-05 7.5%提高到8.0% 2006-08-15 8.0%提高到8.5% 2006-11-15 8.5%提高到9% 2007-01-15 9%提高到9.5% 2007-02-25 9.5%提高到10% 2007-04-16 10%提高到10.5% 2007-05-15 10.5%提高到11% 2007-06-05 11%提高到11.5% 2007-08-15 11.5%提高到12% 2007-09-25 12%提高到12.5% 2007-10-25 12.5%提高到13% 2007-11-26 13%提高到13.5% 2007-12-25 13.5%提高到14.5% 2008-01-25 14.5%提高到15% 2008-03-25 15%提高到15.5% 2008-04-25 15.5%提高到16% 2008-05-20 16%提高到16.5% 2008-06-15 16.5%提高到17%(一次提高1%,分两步实施) 2008-06-25 17%提高到17.5%(一次提高1%,分两步实施) 2008-09-25 *17.5%下调至16.5%(部分金融机构下调) 2008-10-15 16.5%下调至16.0%