重温稿-台湾货币市场：短率续在低位徘徊，短钱多倾赖央行冲销

* 提期存初利率无甚变化

* 短钱仍多，本地银行依靠央行隔夜冲销

* 关注本周五两年期存单标售

记者 林妙容

路透台北10月7日 - 台湾银行间短率周一无甚变化，续在低位徘徊。近来因台币升值及股市表现不弱，外资汇入的短钱渟泊令货币市场显得宽裕，加以银行实质拆入需求不高，多数本地银行仰赖央行冲销隔夜资金，并静待市场的进一步变化。

银行资金调度人士表示，月初市场相对安静，部分银行采负数操作，但拆出难度仍高。今日虽有1,000亿台币的一年期存单交割，但央行存单到期高达5,000多亿，对消化市场宽松资金帮助有限。

〞其实没什么去化管道，主要还是靠央行收回。〞一位本地银行资金调度人士说。

不过市场交易员也指出，9月提存期底央行对隔夜资金收回的力道加大，最后几日市场几无余钱，但新提存期开始，央行力道有所减弱，短钱增多的银行亦只有自求多福。

他们并指出，市场对上周五标售的一年期存单利率走低感到意外，但认为长期利率趋势走扬的风险仍在，加上两年央存单流动性差，预料本周五(11日)标售的两年期存单仍将有风险溢价，应较上月标售微幅走高。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.390%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上交易日在0.380-0.420%。

**短票利率不变**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，周一发票量小增，但对市场交投帮助不大。银行端月初短票买气在，但不急于去化资金，市况平平，以上日成交利率续作为主。

票券商交易员指出，因部分银行对短票利有所坚持，票券商难以调整短票买卖断价格，因此将部分短票前半期改为承作短票附买回(RP)调入资金，其利率可降低至0.60-0.64%；RP到期后再以两周短票卖断较低的成交利率0.64%卖出，挤出较直接卖断短票略佳的利润空间。

〞现在就是能拗一点是一点。〞一名票券商交易员表示。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%，和上日相同。两周期短票见成交于0.64%。

台湾央行今日共发行5,010.2亿台币存单，含1,000亿364天期存单。相较存单到期5,024.7亿台币，存单发行余额减14.5亿。

本周央行存单到期总额高达1兆5,993.35亿台币，其他交易日落点分别为周二1,598亿、周三3,657.6亿、及周五5,713.05亿。周四因本地假期金融市场休市一日。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为负6亿台币，累计超额准备为负271亿，加计前期1%的超额准备为545亿台币。

**债券RP利率稳于低位**

债券市场附买回(RP)成交利率仍稳于低位。时序逐渐步入月中，市场资金回复宽松，尤其近日外资持续汇入，短期尚无回头的迹象，市场资金更形宽裕。

一公股银行业交易员表示，公债市场的长券利率虽然走高，但央行仍维持货币市场资金充裕，目前市场对短率并未有走升的预期。

〞RP的天期很短，10天、20天的，还是要看到央行要升息(利率)才会向上。

台币兑美元 连收涨四日，并创近五个月高位后，本地时间11:00，台币兑美元升1.36角报29.366。

另一家证券商交易员则表示，虽然今日有1,000亿台币的364天期存单交割，不过它是每月固定续发。本周五要标售两年期存单，下周交割。不过在目前宽裕的情况下，资金仍处于满水位，不排除客户稍稍退守RP利率，RP利率仍有机会向低位探底。

今日有紧缩因素有1,000亿台币的央行存单交割；下周二有远传 4904.TW 50亿台币、亚昕5亿台币公司债交割。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.60%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，区间低位成交较多。