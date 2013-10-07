马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日收高，行业报告公布前交投淡静

路透吉隆坡10月7日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三个交易日收高，但盘中交投淡静，在等待马来西亚公布棕榈油库存和产量的行业报告出炉前，多数投资者避开押注风险。

周一公布的路透调查显示，9月库存可能升至191万吨，为六个月最高位，因强劲的季节性产量超过了稳健的出口需求。

9月棕榈油产量料较前月增长15%，因油棕榈树季节性产量增加。库存可能再度攀升至200万吨以上，令棕榈油价承受更多下跌压力。今年以来棕榈油价格已累计下跌5%。

马来西亚棕榈油局(MPOB)将于周四(10月10日)公布9月结转库存、出口和产出的官方数据。

一本地大宗商品经纪机构的交易商称，“今天市场交投清淡，尤其是在大连商品交易所休市的情况下。交易商正在为马来西亚棕榈油局数据公布作准备。”

包括大连商品交易所在内的中国市场目前因公众假期休市，周二将恢复交易。

周一收盘时，指标12月棕榈油合约 收高0.6%，报每吨2,318马币。

盘中交投清淡，成交量只有26,984口，远低于日均值35,000口。

路透市场分析师王涛称，马来西亚棕榈油期货处于2,270至2,334马币区间，技术面呈中性。(完)

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