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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 21:33 BJT

美国热股：空中客车抢走波音在日本的市场份额，后者股价下跌

路透10月7日 - 空中客车周一宣布与日本航空 达成首个飞机订购协议，打破了波音 所掌控的最后一个大市场。此举表明，波音或许需要为787梦想客机糟糕的首演付出代价。

波音 周一盘初下跌1.37%，报115.60美元。(完)
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